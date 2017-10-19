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Сегодня в России празднуется День лицеиста

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.10.2017 15:05

В этот день, более двухсот лет назад был открыт Императорский Царскосельский лицей. В честь этой даты в России каждый год отмечается День лицеиста. Ученики одного из старейших учебных заведений Пскова - Технического лицея - ежегодно отмечают эту памятную дату. Праздник, в основном, организуют силами школьного самоуправления.

Преподаватели лицея замечают: главная их задача не просто обучить лицеистов, но и помочь сформировать активную гражданскую позицию. Поэтому в лицее гордятся не столько высокими средними баллами ЕГЭ, сколько тем, что в дальнейшей жизни выпускникам ПТЛ удаётся успешно поступать в престижные ВУЗы и находить себе интересную работу.

Регина Кадырова

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