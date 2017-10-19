Почти две недели в поселке Щиглицы нет воды и тепла

Почти 2 недели жители поселка Щиглицы лишены воды. В домах, которые находятся ближе к водонапорной башне она изредка появляется, но с очень слабым напором. Альтернативного источника в деревне нет. Кроме того, многоквартирные дома в деревне отапливаются за счет водяных котлов. Такая ситуация в Щиглицах возникает уже не в первый раз.
Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков, Денис Алексеев
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Октябрь 2017
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