Почти две недели в поселке Щиглицы нет воды и тепла

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 11:53

Почти 2 недели жители поселка Щиглицы лишены воды. В домах, которые находятся ближе к водонапорной башне она изредка появляется, но с очень слабым напором. Альтернативного источника в деревне нет. Кроме того, многоквартирные дома в деревне отапливаются за счет водяных котлов. Такая ситуация в Щиглицах возникает уже не в первый раз.

Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков, Денис Алексеев