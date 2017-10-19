Дорожная разметка на Гдовской трассе не соответствует знакам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 11:51

Несоответствие дорожной разметки и дорожных знаков на региональных дорогах привлекло внимание Федерации автомобильного спорта Псковской области. Так, на 26-м км Гдовской трассы есть несколько опасных поворотов и складок местности. Обзор в этих местах сильно ограничен.

В предыдущие годы здесь происходили страшные аварии с многочисленными жертвами. В прошлом году прерывистую линию закрасили, она стала сплошной. И обгон в этих местах был запрещен. Но зиму разметка не пережила, а новая, которую нанесли в этом году, снова стала прерывистой. Что в нескольких местах не соответствует дорожным знакам, запрещающим обгон.

Кирилл Михайлов