Дорожная разметка на Гдовской трассе не соответствует знакам

Несоответствие дорожной разметки и дорожных знаков на региональных дорогах привлекло внимание Федерации автомобильного спорта Псковской области. Так, на 26-м км Гдовской трассы есть несколько опасных поворотов и складок местности. Обзор в этих местах сильно ограничен.
В предыдущие годы здесь происходили страшные аварии с многочисленными жертвами. В прошлом году прерывистую линию закрасили, она стала сплошной. И обгон в этих местах был запрещен. Но зиму разметка не пережила, а новая, которую нанесли в этом году, снова стала прерывистой. Что в нескольких местах не соответствует дорожным знакам, запрещающим обгон.
Кирилл Михайлов
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Октябрь 2017
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