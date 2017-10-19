Псковские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 11:40

Псковские пограничники задержали две группы иностранцев, что нелегально пытались пересечь границу в нашем регионе. Путешествие восьми граждан одной из стран Юго-Восточной Азии в Эстонию завершилось в лесу Печорского района. Сопровождал гостей местный житель из деревни Лавры.

При задержании он попытался сбежать, но за ним в погоню бросилась служебная собака. Состязание в беге было не долгим: преимущество в скорости, однозначно, было на стороне пса! Ещё одна группа нарушителей уже в Пыталовском районе намеревалась на автомобиле добраться до стран Евросоюза. Этой мечте также не суждено было стать реальностью.

Виктория Парфенова