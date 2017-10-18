Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.10.2017 17:39

Медучреждения Псковской области на этой неделе оказались в центре внимания представителей министерства здравоохранения России. Под видом пациентов они посетили более десятка учреждений. Что увидели столичные гости, и как оценили условия предоставления медицинской помощи в Псковской области? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков"! 18 октября в 18.10