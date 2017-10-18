Медучреждения Псковской области на этой неделе оказались в центре внимания представителей министерства здравоохранения России. Под видом пациентов они посетили более десятка учреждений. Что увидели столичные гости, и как оценили условия предоставления медицинской помощи в Псковской области? Обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков"! 18 октября в 18.10
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5