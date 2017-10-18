Такая простая мечта – быть здоровой. Семилетней Лене срочно нужны деньги на операцию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.10.2017 21:03

Помочь собрать деньги на лечение дочери просит Регина Петмансон из посёлка Струги Красные. Семилетней Лене поставлен диагноз - синдром фиксированного спинного мозга. Если вовремя не провести операцию, то девочка полностью потеряет возможность ходить. Прооперировать Лену готов врач из клиники Израиля, при этом он обещает, что ребёнок будет ходить. Однако стоимость такого лечения почти три с половиной миллиона рублей.

Летние цветы чаще всего можно увидеть на рисунках Лены. Любимое занятие семилетней девочки - мастерить яркие поделки. Лене нравится создавать вокруг себя красоту. Уже первоклашка, она любит слушать, как мама читает ей книги про волшебные миры, в которых так просто исполнить самые заветные желания. Проблемы со здоровьем у девочки с рождения. В четыре месяца ей сделали операцию по удалению позвоночной грыжи. После неё возникли осложнения - новый диагноз - фиксированный спинной мозг. Регина Петмансон, мама: «Это когда спинной мозг, он как бы прижат, прирастает к позвоночнику. Из-за этого натяжения у неё идут ухудшения. Она стала очень сильно сутулится. У неё ноги устают и спина болит, шов болит, она говорит, неприятно сжимается всё. Ноги болят устают, падает, у неё ноги в синяках постоянно». Если в ближайшее время не сделать операцию, Лена полностью потеряет возможность ходить. Мама Регина нашла врача из клиники Израиля, который согласен прооперировать девочку. Однако стоимость заграничного лечения непосильна для семьи - почти три с половиной миллиона рублей. Регина обращалась в благотворительные фонды, но многие ей отказали, так как операцию, которая необходима её дочери, можно сделать в России бесплатно. Однако родители Лены всё же настаивают на лечении в Израиле.

Регина Петмансон, мама: «Сейчас мы собираем денежку на операцию в Израиле, потому что там нам дают гарантию, что ребёнок точно будет ходить после операции. А в России гарантий таких не дают. Я нисколько не могу сказать плохо про наших русских врачей, просто всё дело в оборудовании. В Израиле обещают, что ребёнок будет ходить». И это обещание израильских специалистов даёт семье надежду, что их жизнерадостная Лена не останется инвалидом. Регина создала группу Вконтакте "Поможем Леночке вместе", где можно найти подробную информацию о болезни девочки, о предстоящей операции и о том, как можно помочь. Времени у семьи осталось не так уж много. Болезнь прогрессирует, откладывать операцию опасно. На данный момент у семьи есть около четырёхсот тысяч рублей. Собрать недостающую немаленькую сумму необходимо до февраля.

Виктория Писукова, Александр Калинин

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЕНЕ:

КАРТА СБЕРБАНКА РОССИИ 4276 5100 1275 4765

карта оформлена на Петмансон Регину Оскаровну (мама Лены)

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 4100115632437033

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