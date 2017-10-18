Такая простая мечта – быть здоровой. О маленькой Лене, которой срочно нужны деньги на операцию, смотрите сегодня на телеканале «Россия 1» в 20.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.10.2017 17:23

Помочь собрать деньги на лечение дочери просит жительница поселка Струги Красные. Семилетней Лене поставлен диагноз - синдром фиксированного спинного мозга. Если вовремя не провести операцию, то девочка полностью потеряет возможность ходить. Смотрите сегодня в 20:45. Исполнить мечту первоклассницы берутся израильские врачи. Не бесплатно. За три с половиной миллиона рублей. А что предлагают российские специалисты и как мы можем помочь ребёнку?

Виктория Писукова