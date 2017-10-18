Такая простая мечта – быть здоровой. О маленькой Лене, которой срочно нужны деньги на операцию, смотрите сегодня на телеканале «Россия 1» в 20.45

Помочь собрать деньги на лечение дочери просит жительница поселка Струги Красные. Семилетней Лене поставлен диагноз - синдром фиксированного спинного мозга. Если вовремя не провести операцию, то девочка полностью потеряет возможность ходить. Смотрите сегодня в 20:45. Исполнить мечту первоклассницы берутся израильские врачи. Не бесплатно. За три с половиной миллиона рублей. А что предлагают российские специалисты и как мы можем помочь ребёнку?
Виктория Писукова
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5