Как бороться со старостью – научат псковичей врачи-геронтологи

В Псковской области планируют открыть кабинеты врачей геронтологов. Об этом на селекторном совещании в Пенсионном фонде рассказала член Совета Федерации Елена Бибикова. Новые специалисты будут изучать проблемы старения псковичей и должны помочь продлить их жизнь. По словам Елены Бибиковой, каждый третий житель региона - пенсионер.
Помочь им стать активными, сделать их жизнь более комфортной - задача федерального проекта по реализации стратегии действий в интересах пожилых людей. В рамках этой программы планируется целый комплекс мер - социальная поддержка, медицинская помощь, вовлечение пенсионеров в различные общественно-политические мероприятия. Рассматривается вопрос их трудоустройства.
Наталья Барарь
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Октябрь 2017
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