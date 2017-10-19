Как бороться со старостью – научат псковичей врачи-геронтологи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 11:16

В Псковской области планируют открыть кабинеты врачей геронтологов. Об этом на селекторном совещании в Пенсионном фонде рассказала член Совета Федерации Елена Бибикова. Новые специалисты будут изучать проблемы старения псковичей и должны помочь продлить их жизнь. По словам Елены Бибиковой, каждый третий житель региона - пенсионер.

Помочь им стать активными, сделать их жизнь более комфортной - задача федерального проекта по реализации стратегии действий в интересах пожилых людей. В рамках этой программы планируется целый комплекс мер - социальная поддержка, медицинская помощь, вовлечение пенсионеров в различные общественно-политические мероприятия. Рассматривается вопрос их трудоустройства.

Наталья Барарь