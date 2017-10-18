Кто они - современные лицеисты? Чем живут и к чему стремятся? Какими достижениями лицеистов гордится Псковская область? Узнаем в программе "Стартовая площадка".
Гости студии: учитель Псковского технического лицея Ирина Ланцова и президент лицея Александр Подкорытов.
Слушайте на "Радио России-Псков"! 19 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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Октябрь 2017
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