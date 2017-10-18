Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.10.2017 16:05

Исполняющий обязанности губернатора области Михаил Ведерников принял участие в ВКС с зампредом правительства Дмитрием Козаком. Обсуждали старт отопительного сезона и ситуацию по долгам предприятий ЖКХ за потреблённые энергоресурсы. В Псковской области на сегодняшний день они составляют около 1 миллиарда рублей, более 620 миллионов - это задолженность за газ.

Кроме того, Михаил Ведерников начал серию рабочих встреч со своими заместителями, где поставил администрации области одну из главных задач - замещение коммерческих кредитов бюджетными. Первый замгубернатора Вера Емельянова обозначила приоритетные вопросы социальной сферы: это строительство и сдача в эксплуатацию Областного перинатального центра, ликвидация дефицита медиков и обеспечение жителей области льготными лекарствами. Заместитель Александр Кузнецов рассказал Михаилу Ведерникову о темпах расселения из аварийного и ветхого жилья, газификации и вопросах транспортной доступности.

Ирина Коваленко