logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Михаил Ведерников принял участие в ВКС с зампредом правительства Дмитрием Козаком

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 16:05

Исполняющий обязанности губернатора области Михаил Ведерников принял участие в ВКС с зампредом правительства Дмитрием Козаком. Обсуждали старт отопительного сезона и ситуацию по долгам предприятий ЖКХ за потреблённые энергоресурсы. В Псковской области на сегодняшний день они составляют около 1 миллиарда рублей, более 620 миллионов - это задолженность за газ.

Кроме того, Михаил Ведерников начал серию рабочих встреч со своими заместителями, где поставил администрации области одну из главных задач - замещение коммерческих кредитов бюджетными. Первый замгубернатора Вера Емельянова обозначила приоритетные вопросы социальной сферы: это строительство и сдача в эксплуатацию Областного перинатального центра, ликвидация дефицита медиков и обеспечение жителей области льготными лекарствами. Заместитель Александр Кузнецов рассказал Михаилу Ведерникову о темпах расселения из аварийного и ветхого жилья, газификации и вопросах транспортной доступности.

Ирина Коваленко

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк