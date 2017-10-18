Контрабандист, перевозивший огромную партию гашиша, осужден на 16 лет строгого режима

Огромную партию гашиша пытался провести через российско-эстонскую границу гражданин Литвы. Сегодня в Псковском областном суде огласили приговор. Как стало известно на следствии, литовец занимался грузоперевозками уже много лет. В Испании под Севильей к водителю подошли двое неизвестных и предложили доставить в Петербург партию наркотического вещества.
Ожидалось, что в тайник, расположенный в раме прицепа грузовика, погрузят несколько десятков килограммов гашиша. За что контрабандист должен был получить 2 тысячи долларов. Лишь только на границе в ходе задержания выяснилось: в тайнике спрятали целый поддон наркотика - 356 кг. По совокупности преступлений контрабандист получил 16 лет колонии строгого режима.
Кирилл Михайлов
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Октябрь 2017
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