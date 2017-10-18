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Псковский таксист сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 13:40

Сегодня в Пскове где-то без четверти восемь утра таксист сбил маму с тремя детьми. Они переходили дорогу по зебре без светофора на улице Вокзальной. Водитель ехал со стороны автовокзала в сторону улицы Яна Фабрициуса во второй полосе и совершил наезд на пешеходов. Дети двенадцати, семи и пяти лет с ушибами вместе с матерью доставлены в Детскую областную больницу.

Надежда Прыгина

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