На Ольгинском мосту снимут новый асфальт, положенный накануне прямо в лужи

На Ольгинском мосту снимут свежий слой асфальта, который накануне укладывался в дождь прямо в лужи. Об этом в группе «Контроль. Псков» в социальной сети "Фейсбук" сообщила представитель Псковской городской Думы Анна Удовенко. По её словам, вчера специалисты городской администрации выезжали на место и сделали заключение, что асфальтовое покрытие действительно было сделано с нарушениями.
Перед этим подрядчик говорил о том, что ремонт можно будет завершить раньше срока, при этом не нарушая технологию. Между тем, начавшиеся на мосту работы, сказываются на дорожной ситуации в городе. Сегодня автомобилистам пришлось постоять в утренних пробках дольше обычного. Так как, несмотря на то, что дневные работы по укладке асфальта должны начинаться в десять часов, участок проезжей части перекрыли с раннего утра. Вместо четырёх полос проехать можно только по двум.
Виктория Писукова
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Октябрь 2017
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