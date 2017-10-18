О правилах безопасности на дороге расскажут псковским школьникам во время «Посвящения в пешеходы»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.10.2017 11:33

Псковских первоклассников посвящают в пешеходы. Сотрудники ГИБДД города проводят очередную профилактическую акцию. Напоминают юным школьникам о правилах дорожного движения. Для инспекторов это ежегодная традиция. Таким образом они стараются обезопасить первоклассников от чрезвычайных ситуаций на дороге.

Только за последние дни в Пскове произошли два ДТП с участием юных пешеходов. Серьёзно, к счастью, никто не пострадал.

Наталья Барарь