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О правилах безопасности на дороге расскажут псковским школьникам во время «Посвящения в пешеходы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 11:33

Псковских первоклассников посвящают в пешеходы. Сотрудники ГИБДД города проводят очередную профилактическую акцию. Напоминают юным школьникам о правилах дорожного движения. Для инспекторов это ежегодная традиция. Таким образом они стараются обезопасить первоклассников от чрезвычайных ситуаций на дороге.

Только за последние дни в Пскове произошли два ДТП с участием юных пешеходов. Серьёзно, к счастью, никто не пострадал.

Наталья Барарь

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