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Помощник министра здравоохранения оценила качество оказания услуг в псковской поликлинике №3

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 11:36

Помощник министра здравоохранения сегодня оценила условия оказания медицинской помощи в третьей поликлинике Пскова. Ирина Андреева осмотрела учреждение и пообщалась с пациентами и персоналом. Главная задача мониторинга - оценка по пяти показателям. Это условия получения услуги, доступность помощи для людей с ограниченными возможностями, санитарные условия, доброжелательность и вежливость персонала, информирование пациентов.

Мониторинг проводится в связи с указом Президента о формировании системы независимой оценки и качества услуг в медицинских учреждениях. Накануне помощник министра здравоохранения посетила больницы в Великих Луках, Невеле, Пустошке, Пскове. Всего в списке - более десяти учреждений здравоохранения. Как общую и актуальную проблему Ирина Андреева отметила очереди и недостаточное информирование населения, но в целом дала положительную оценку.

Ирина Коваленко

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