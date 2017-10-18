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Природный газ провели в частный сектор Великих Лук

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 12:15

Долгожданный природный газ пришёл в частный сектор Великих Лук. Этого события жители домов на улицах Есенина, Суворова и Звёздной ждали почти год. Ведь использовать природный газ значительно удобнее и дешевле, чем привозной баллонный. Работы проводили за счёт местного бюджета.

При этом не просто проложили газопровод, а врезали счётчики и довели их до газовых плит и котлов. Газификацию города планируют продолжить. Но, чтобы закрыть вопрос окончательно, потребуется время.

Лариса Чурикова

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