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Августовский ураган повредил в Себежском районе 600 га леса

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 11:43

Шестьсот гектаров леса повредил в Себежском районе августовский ураган. Такие выводы озвучили на совещании специалисты Рослесзащиты. Сейчас у арендаторов леса и муниципальных властей есть время для устранение завалов. Если пустить ситуацию на самотёк, можно лишиться гораздо большей части лесного массива.

Регина Кадырова, Кирилл Мосин

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