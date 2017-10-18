Августовский ураган повредил в Себежском районе 600 га леса

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.10.2017 11:43

Шестьсот гектаров леса повредил в Себежском районе августовский ураган. Такие выводы озвучили на совещании специалисты Рослесзащиты. Сейчас у арендаторов леса и муниципальных властей есть время для устранение завалов. Если пустить ситуацию на самотёк, можно лишиться гораздо большей части лесного массива.

Регина Кадырова, Кирилл Мосин