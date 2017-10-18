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Из-за ремонта Ольгинского моста в центре Пскова образуются большие пробки

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 11:45

Сегодня в центре Пскова водители стояли в утренних пробках дольше обычного. Всё из-за ремонта асфальта на Ольгинском мосту. Работы здесь ведутся круглосуточно и разделены на два этапа. Несмотря на то, что рабочие должны начинать укладывать асфальт только в десять часов, участок проезжей части перекрыли с раннего утра.

Вместо четырёх полос проехать можно только по двум. Из-за этого образуются длинные пробки в обе стороны. Ремонт покрытия на Ольгинском мосту начался вчера. Подрядчик заверил, что работы будут завершены досрочно, при этом все технологии будут соблюдены. Однако накануне рабочих нисколько не смутила непогода - асфальт укладывали прямо в лужи.

Виктория Писукова

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