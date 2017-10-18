В страшной аварии под Псковом в огне погибла настоятельница монастыря

Установлена личность погибшей в крупной аварии под Псковом, которая произошла накануне. Это настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач), сообщили в официальной группе обители в одной из социальных сетей. По информации газеты «Курьер», матушка Анна вместе с монахинями направлялась на День ангела владыки Евсевия.
ДТП произошло 17 октября недалеко от деревни Подборовье. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и иномарка. По предварительной информации, водитель легковушки, где ехали настоятельницы, выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку. В результате столкновения легковой автомобиль сгорел, его пассажирка, матушка Анна погибла до приезда медиков. Ещё трое, предположительно священнослужители, получили травмы и были госпитализированы. В маршрутном такси находилось семь человек, один из них ребёнок. Трое пострадавших из микроавтобуса также были доставлены в областную больницу. Две женщины в тяжёлом состоянии.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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