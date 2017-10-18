logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

В страшной аварии под Псковом в огне погибла настоятельница монастыря

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 18.10.2017 11:53

Установлена личность погибшей в крупной аварии под Псковом, которая произошла накануне. Это настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач), сообщили в официальной группе обители в одной из социальных сетей. По информации газеты «Курьер», матушка Анна вместе с монахинями направлялась на День ангела владыки Евсевия.

ДТП произошло 17 октября недалеко от деревни Подборовье. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и иномарка. По предварительной информации, водитель легковушки, где ехали настоятельницы, выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку. В результате столкновения легковой автомобиль сгорел, его пассажирка, матушка Анна погибла до приезда медиков. Ещё трое, предположительно священнослужители, получили травмы и были госпитализированы. В маршрутном такси находилось семь человек, один из них ребёнок. Трое пострадавших из микроавтобуса также были доставлены в областную больницу. Две женщины в тяжёлом состоянии.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк