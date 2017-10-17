На Ольгинском мосту рабочие укладывали асфальт прямо в лужи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 21:32

Сегодня подрядчик приступил к обещанным накануне дорожным работам на Ольгинском мосту. Рвению рабочих можно только позавидовать. Их не остановили ни дождь, ни лужи, куда они планомерно укладывали асфальт, что не преминули зафиксировать активисты "Убитых дорог."

Вместе с ними за одиозным процессом наблюдал представитель ГИБДД, который стоял на разделительной полосе, ограничивая поток автомобилей. К слову, похожий, с позволения сказать, "ремонт" Ольгинский мост уже видел. Как результат, на покрытии, которое было уложено меньше года назад, уже образовалась колея.

Надежда Прыгина