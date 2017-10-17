Пустошка признана самым здоровым городским поселением

Итоги ежегодного регионального конкурса на лучшее поселение сегодня подвели на конференции Совета местного самоуправления Псковской области. В номинации «экономика» среди городов первое место занял Остров, самым красивым и комфортным стал Себеж, титул «территория культуры» присвоен Порхову.
Участники конференции в следующем году планируют увеличить число номинаций, поощрять ещё и глав местного самоуправления. На очередном съезде общественной организации также избрали делегатов VIконференции Всероссийского совета местного самоуправления. Она состоится в Москве в начале ноября. Ещё одна важная тема, которую обсудили на конференции, программа «Формирование комфортной городской среды». Глава города Иван Цецерский призвал глав поселений и волостей сформировать списки объектов, требующих благоустройства.
Наталья Барарь
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Октябрь 2017
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