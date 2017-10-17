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Как избежать "осенней депрессии"? Обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 18 октября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.10.2017 17:54

Как избежать С наступлением осени многие из нас жалуются на упадок сил и плохое настроение. За окном зачастую дожди, мы в ожидании первого снега. На этом фоне у человека может разыграться «осенняя депрессия». Как выбраться из этого состояния?

Как избежать депрессии и помочь человеку, если он уже заразился "осенней хандрой"? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: заведующая стационарным психоневрологическим отделением Наркологического диспансера Псковской области Анжелика Петрова.

Не пропустите! 18 октября с 07.20

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