С наступлением осени многие из нас жалуются на упадок сил и плохое настроение. За окном зачастую дожди, мы в ожидании первого снега. На этом фоне у человека может разыграться «осенняя депрессия». Как выбраться из этого состояния?
Как избежать депрессии и помочь человеку, если он уже заразился "осенней хандрой"? Обсудим в программе "Стартовая площадка".
Гость программы: заведующая стационарным психоневрологическим отделением Наркологического диспансера Псковской области Анжелика Петрова.
Не пропустите! 18 октября с 07.20
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Октябрь 2017
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