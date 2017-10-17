logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 октября в 18.10

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.10.2017 17:15

О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 октября в 18.10Представитель движения Родительского Всероссийского сопротивления Александр Коваленин предложил ввести в Семейный кодекс «порог невмешательства», чтобы исключить случаи, когда полиция приходит в семью «по каждой царапине».

Данное предложение он представил накануне во время круглого стола в общественной палате РФ. О процедуре изъятия детей из семей в Пскове и области расскажем в программе "Постфактум"

Слашайте на "Радио России-Псков" 17 октября с 18.10

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк