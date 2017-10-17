О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 октября в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 17:15

Представитель движения Родительского Всероссийского сопротивления Александр Коваленин предложил ввести в Семейный кодекс «порог невмешательства», чтобы исключить случаи, когда полиция приходит в семью «по каждой царапине».

Данное предложение он представил накануне во время круглого стола в общественной палате РФ. О процедуре изъятия детей из семей в Пскове и области расскажем в программе "Постфактум"

Слашайте на "Радио России-Псков" 17 октября с 18.10