О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 октября в 18.10

Представитель движения Родительского Всероссийского сопротивления Александр Коваленин предложил ввести в Семейный кодекс «порог невмешательства», чтобы исключить случаи, когда полиция приходит в семью «по каждой царапине».
Данное предложение он представил накануне во время круглого стола в общественной палате РФ. О процедуре изъятия детей из семей в Пскове и области расскажем в программе "Постфактум"
Слашайте на "Радио России-Псков" 17 октября с 18.10
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Октябрь 2017
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