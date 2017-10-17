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Мастер-класс по составлению родословной пройдет 1 ноября в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.10.2017 17:00

Грамотно составлять родословную научат псковичей первого ноября в Государственном архиве Псковской области пройдет акция «Ночь в архиве», в ходе которой состоится мастер-класс по работе с документами и составлению родословной. На бесплатное занятие могут прийти все желающие. При этом не важно, проживали родственники на территории Псковской губернии или в другом субъекте страны. Сотрудники архива рекомендуют заранее записаться на мастер-класс по телефону 53-56-85.

Алина Толкачева

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