logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

С 2019 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по русскому языку

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.10.2017 14:39

Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в девятнадцатом году. Об этом заявил сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что это первый шаг к тому, чтобы устный экзамен был не только по иностранному языку.

В целом, по мнению Рособрнадзора, ЕГЭ устоялся. На сегодняшний день за исключением иностранного языка в экзамене нет тестовых заданий, а быстрая печать и сканирование материалов делают испытание объективным. В ближайшее время обязательными для сдачи останутся предметы русский язык и математика. Иностранные языки и история пока останутся предметами по выбору до 2022 года.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк