С 2019 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по русскому языку

Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в девятнадцатом году. Об этом заявил сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что это первый шаг к тому, чтобы устный экзамен был не только по иностранному языку.
В целом, по мнению Рособрнадзора, ЕГЭ устоялся. На сегодняшний день за исключением иностранного языка в экзамене нет тестовых заданий, а быстрая печать и сканирование материалов делают испытание объективным. В ближайшее время обязательными для сдачи останутся предметы русский язык и математика. Иностранные языки и история пока останутся предметами по выбору до 2022 года.
Андрей Удалов
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Октябрь 2017
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