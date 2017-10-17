С 2019 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по русскому языку

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 14:39

Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в девятнадцатом году. Об этом заявил сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что это первый шаг к тому, чтобы устный экзамен был не только по иностранному языку.

В целом, по мнению Рособрнадзора, ЕГЭ устоялся. На сегодняшний день за исключением иностранного языка в экзамене нет тестовых заданий, а быстрая печать и сканирование материалов делают испытание объективным. В ближайшее время обязательными для сдачи останутся предметы русский язык и математика. Иностранные языки и история пока останутся предметами по выбору до 2022 года.

Андрей Удалов