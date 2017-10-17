В Пскове на месте лагеря для военнопленных «Шталаг-372» может появиться Музей оккупации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 14:48

Архитекторы и историки Пскова работают над проектом музея оккупации Псковской области. Он может быть создан на месте лагеря для военнопленных Шталаг-372 в Пскове. В конкурсе идей, который организовал фонд «Достоверная история» уже заявились три участника.

Автор первого проекта предложил подземное сооружение, где будут транслироваться фильмы и аудиовизуальные композиции и будет находиться сакральное пространство по принципу перевернутого пантеона, которое символизирует бездну, на краю которой стоит человечество. Автор второго проекта предложил отреставрировать и выставить под открытым небом сохранившуюся по сей день конюшню-барак, где содержались военнопленные. Третий проект представляет собой музейный комплекс из тесного лабиринта, который призван воздействовать на эмоции посетителя; и барака - универсального выставочного пространства. Ни один проект в чистом виде пока не утвержден, участников ждет второй этап. Напомним, согласно данным чрезвычайной комиссии СССР на территории области, район современной улицы Юбилейной, захоронено более трехсот тысяч военнопленных и около девятнадцати тысяч гражданских.

Андрей Удалов