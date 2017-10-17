На пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове перевернулся грузовик

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 14:53

ДТП произошло сегодня в Пскове. Недалеко от телецентра, на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского опрокинулся грузовик, перевозивший органическое удобрение. Как сообщили в ГИБДД, предположительно, он ехал из Неёлово и на перекрёстке столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП водитель грузовика получил ссадины и ушибы. Водитель другого автомобиля не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Татьяна Борисова