На пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове перевернулся грузовик

ДТП произошло сегодня в Пскове. Недалеко от телецентра, на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского опрокинулся грузовик, перевозивший органическое удобрение. Как сообщили в ГИБДД, предположительно, он ехал из Неёлово и на перекрёстке столкнулся с иномаркой.
В результате ДТП водитель грузовика получил ссадины и ушибы. Водитель другого автомобиля не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Татьяна Борисова
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Октябрь 2017
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