Маршрутка «Псков-Санкт-Петербург» попала в смертельную аварию под Псковом

Маршрутка "Псков-Санкт-Петербург" «Стрижи» сегодня попала в крупную аварию под Псковом. Есть погибший. Как сообщили в областном управлении МВД, ДТП произошло недалеко от деревни Подборовье около 11 часов утра. Столкнулись микроавтобус и иномарка.
По предварительной информации водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, его пассажир погиб до приезда медиков. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация по ним уточняется. На месте работают следственно-оперативная группа, спасатели, психолог.
Татьяна Борисова
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Октябрь 2017
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