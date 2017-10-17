Маршрутка «Псков-Санкт-Петербург» попала в смертельную аварию под Псковом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 14:54

Маршрутка "Псков-Санкт-Петербург" «Стрижи» сегодня попала в крупную аварию под Псковом. Есть погибший. Как сообщили в областном управлении МВД, ДТП произошло недалеко от деревни Подборовье около 11 часов утра. Столкнулись микроавтобус и иномарка.

По предварительной информации водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, его пассажир погиб до приезда медиков. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация по ним уточняется. На месте работают следственно-оперативная группа, спасатели, психолог.

Татьяна Борисова