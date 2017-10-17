Несмотря на дожди, в Псковской области продолжается капитальный ремонт домов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 12:13

В Псковской области завершается благоустройство домов по программе Фонда капитального ремонта. В этом году в ней более ста жилых зданий, в которых ремонтируют кровли, фасады, системы водоснабжения и отопления. Качество работ оценивает приёмочная комиссия, с участием представителя Фонда капитального ремонта, местной администрации и жильцов.

Приемка строгая, пока не будут получены подписи всех жителей, деньги подрядчику не перечислят. Этот дом в Пскове - Советская 77 - принят почти без замечаний. Здесь отремонтированы фасад и фундамент. По просьбе жителей подрядчик обновил и балконы.

Татьяна Борисова