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Жители деревни Знаменка несколько дней оставались без света и воды

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.10.2017 12:10

Жители деревни Знаменка Псковского района несколько дней сидели без света. Упавшее из-за сильного ветра дерево оборвало электрические провода. Знаменка - деревня немаленькая, к тому же огородный сезон еще не закрыт, и сейчас в ней еще остаётся много дачников. У каждого куча электроприборов. Но самое главное, что вода в дома поступает из водонапорной башни, которая тоже работает на электронасосе.

Устранить последствия непогоды удалось не сразу. Электросети числились на балансе местного предприятия, которое обанкротилось и сняло с себя полномочия по обслуживанию населения. В администрации волости тоже ничем не смогли помочь. Жители обратились в администрацию районную. Только тогда энергетики выехали на место и устранили все неполадки с электричеством.

Дина Перевозчикова

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