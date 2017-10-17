Жители деревни Знаменка несколько дней оставались без света и воды

Жители деревни Знаменка Псковского района несколько дней сидели без света. Упавшее из-за сильного ветра дерево оборвало электрические провода. Знаменка - деревня немаленькая, к тому же огородный сезон еще не закрыт, и сейчас в ней еще остаётся много дачников. У каждого куча электроприборов. Но самое главное, что вода в дома поступает из водонапорной башни, которая тоже работает на электронасосе.
Устранить последствия непогоды удалось не сразу. Электросети числились на балансе местного предприятия, которое обанкротилось и сняло с себя полномочия по обслуживанию населения. В администрации волости тоже ничем не смогли помочь. Жители обратились в администрацию районную. Только тогда энергетики выехали на место и устранили все неполадки с электричеством.
Дина Перевозчикова
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Октябрь 2017
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