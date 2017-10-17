Гости из России, Латвии, Эстонии и Белоруссии побывали на фестивале «Золотые родники»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 12:06

Народные песни из Архангельска, Смоленска, Эстонии, Латвии, Белоруссии услышали любители этнографии в Пскове. Завершил свою работу традиционный международный фестиваль "Золотые родники". Его главная задача - сохранение и популяризация народных традиций. Фестиваль - это встреча специалистов из разных регионов, круглые столы и мастер-классы, знакомство с древней архитектурой и самобытностью Пскова.

Виктория Парфенова, Марина Михайлова, Тигран Гаспарян, Александр Калинин