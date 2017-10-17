Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.10.2017 10:41

Хотите создать свой бизнес, но не знаете с чего начать? Слушайте 17 октября с 17.05 «Шоу вежливых людей». Поможем выбрать идею для бизнеса и научим, как не совершить ошибки на этапе запуска. А также расскажем, как получить помощь в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».

Гостями студии станут: директор «Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова и бизнес-тренер Алексей Глызин.

Свои вопросы вы сможете задать по телефону прямого эфира 62-80-30.