Хотите создать свой бизнес, но не знаете с чего начать? Слушайте 17 октября с 17.05 «Шоу вежливых людей». Поможем выбрать идею для бизнеса и научим, как не совершить ошибки на этапе запуска. А также расскажем, как получить помощь в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».
Гостями студии станут: директор «Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова и бизнес-тренер Алексей Глызин.
Свои вопросы вы сможете задать по телефону прямого эфира 62-80-30.
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5