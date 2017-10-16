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Конкурс на пост главы администрации города Пскова отменён

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 21:53

Конкурс на пост главы администрации города Пскова признан несостоявшимся. Сегодня четверо из пяти претендентов отозвали свои заявления об участии в конкурсе. В этой связи на заседании конкурсной комиссии было принято решение в течение тридцати дней объявить новый конкурс на замещение должности сити-менеджера.

Глава города Иван Цецерский объяснил, что отмена конкурса нужна для того, чтобы временно исполняющий обязанности губернатора области Михаил Ведерников ознакомился с ситуаций. Решение о начале новой процедуры конкурса депутаты Городской Думы примут двадцать седьмого октября.

Андрей Удалов

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