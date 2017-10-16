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Арбитражный суд не признал Псковскую типографию банкротом

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 21:02

Арбитражный суд не признал Псковскую типографию банкротом и на заседании, которое состоялось сегодня вечером, было принято решение продлить процедуру внешнего управления до тридцатого марта. Решение это связано, прежде всего, с тем, что Администрация региона подтвердила намерение до конца года предоставить предприятию субсидию на погашение долгов.

Татьяна Борисова

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