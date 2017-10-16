Накануне в Госдуме рассмотрели законопроект, по которому алиментщиков-должников смогут объявлять пропавшими без вести. Благодаря этому законопроекту обязательства алиментщика возьмет на себя государство: дети должника смогут получить пенсию по потере кормильца. Реально ли добиться алиментов без суда и как действовать, если родитель не в состоянии платить? Эти и другие вопросы обсудим в программе "Стартовая площадка".
Гость студии: руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, главный судебный пристав Сергей Колесников.
Слашуйте на "Радио России-Псков" 17 октября с 7.20
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Октябрь 2017
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