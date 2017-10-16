Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 18:49

Накануне в Госдуме рассмотрели законопроект, по которому алиментщиков-должников смогут объявлять пропавшими без вести. Благодаря этому законопроекту обязательства алиментщика возьмет на себя государство: дети должника смогут получить пенсию по потере кормильца. Реально ли добиться алиментов без суда и как действовать, если родитель не в состоянии платить? Эти и другие вопросы обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость студии: руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, главный судебный пристав Сергей Колесников.

Слашуйте на "Радио России-Псков" 17 октября с 7.20