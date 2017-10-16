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Псковская делегация принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 21:01

Регион представляют более сорока участников, в том числе пятнадцать волонтёров. Среди них молодые учёные, спортсмены, журналисты и предприниматели. Ребята уже приняли участие в выставке регионов и студенческой футбольной лиге. Сегодня начали работу дискуссионные площадки, открытые лекции и мастер-классы.

Псковичи будут работать на секции по вопросам безопасности и гражданской платформе по линии НКО. Отметим, что Россия принимает Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в третий раз. Основные темы форума: экономика, культура, политика и международная безопасность.

Татьяна Борисова

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