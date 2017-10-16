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Под Петербургом открыли новый участок Киевского шоссе

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 17:43

Участие в торжественной церемонии принял президент Владимир Путин. Трасса М-20 пролегает от Северной столицы через Псков и Невель до границы с Белоруссией. Этот участок - на территории Ленинградской области. Строится в 2 этапа.

Первый отрезок - абсолютно новая дорога – 12,5 километров от деревни Дони в обход пяти населённых пунктов. По три полосы в каждом направлении. Транспортный обход рассчитан на тех, кто, минуя Гатчину, направляется в Псков и сторону Белоруссии.

Надежда Прыгина

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