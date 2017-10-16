Под Петербургом открыли новый участок Киевского шоссе

Участие в торжественной церемонии принял президент Владимир Путин. Трасса М-20 пролегает от Северной столицы через Псков и Невель до границы с Белоруссией. Этот участок - на территории Ленинградской области. Строится в 2 этапа.
Первый отрезок - абсолютно новая дорога – 12,5 километров от деревни Дони в обход пяти населённых пунктов. По три полосы в каждом направлении. Транспортный обход рассчитан на тех, кто, минуя Гатчину, направляется в Псков и сторону Белоруссии.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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