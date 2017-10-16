Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 17:42

Насущной проблемой для многих россиян с приходом отопительного сезона становятся многочисленные пожары. Горят торговые центры, складские помещения, квартиры, дома и хозяйственные постройки. В чем основные причины возникновения пожаров и как начался пожароопасный осенне-зимний сезон в Псковской области?Обсудим в программе "Постфактум".

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