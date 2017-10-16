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Около 400 фермеров представили свою продукцию на сельхозярмарке в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 15:18

Около 400 фермерских хозяйств представили свою продукцию на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке. Привычные улицы на время поменяли свои названия на Мясную, Молочную и Садовую. Многих фермеров жители Пскова уже знают, продукция пользуется спросом.

К примеру, мясная лавка владельцев личного подсобного хозяйства из Псковского района за три часа уже была пустой. Свою продукцию также представили аграрии из самых дальних районов области. Некоторые сельхозпроизводители на ярмарке были впервые. А кто-то демонстрировал свои успехи после получения гранта. К примеру, семья из Себежского района заручилась господдержкой в районе полутора миллионов рублей.

Алина Чабан

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