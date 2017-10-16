Подразделения дознания УМВД России по Псковской области отмечают 25-летний юбилей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 15:25

Двадцать пять лет со дня образования отмечают сегодня подразделения дознания УМВД России по Псковской области. Поздравили личный состав и ветеранов руководство УМВД области, представители областных и городских властей. Работа дознавателей это кропотливый труд. Они занимаются расследованием преступлений небольшой и средней тяжести. Практически выполняют ту же работу, что и следователи.

Согласно статистике, ежегодно дознаватели Псковской области расследуют около шести тысяч уголовных дел. За профессионализм и отличную службу лучшим сотрудникам подразделений вручили памятные медали и почетные грамоты.

Наталья Барарь