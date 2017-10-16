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Псковскую областную типографию могут признать банкротом

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 15:20

Сегодня арбитражный суд Псковской области рассмотрит дело о банкротстве Псковской областной типографии. На том, чтобы предприятие признали банкротом, настаивает основной кредитор - Федеральная налоговая служба. Задолженность типографии перед ведомством составляет более 4,5 миллионов рублей.

Само предприятие тем временем работает в полную силу: выполняет заказы московских и питерских издательств, печатает 8 районных газет, журналы для Псковской епархии, выпускает буклеты, плакаты, книги и альбомы. На предприятии рассказали, что долг перед налоговой - это так называемая реестровая задолженность. Он сохранился с 2015 года. Тогда также вставал вопрос о банкротстве, и в отношении типографии была введена процедура наблюдения. За это время ситуацию удалось переломить. Сейчас текущих долгов у предприятия нет. С просьбой озвучить свою позицию и прокомментировать ситуацию мы обратились в региональную налоговую службу. Официальный ответ ведомство направило нам службой «Почты России».

Ирина Коваленко

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