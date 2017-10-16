С сегодняшнего дня на Ольгинском мосту ограничено движение

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 15:25

Там идёт ремонт дорожного покрытия. Работы будут вестись неделю с 10.00 до 06.00 часов утра с перерывом на час с 19.00 до 20.00. На участке от улицы Максима Горького до площади Ленина будут частично закрыты отдельные полосы движения.

Ограничения не коснутся работы общественного транспорта. На время ремонта на этом участке появятся дополнительные дорожные знаки. Будьте внимательны.

Надежда Прыгина