Нелегкая профессия на хрупких плечах. Каково это – быть женщиной-дознавателем?

Свой профессиональный праздник отмечают те, чью службу принято называть и опасной, и трудной. Двадцать пять лет исполняется спецподразделению дознания МВД. Кражи, грабежи, мошенничества, побои - эти специалисты расследуют преступления небольшой и средней тяжести, которые совершаются почти каждый день. Примечательно, что у сложной профессии - женское лицо. Какая она - женщина Шерлок Холмс?
Алина Чабан, Сергей Дьяков
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Октябрь 2017
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