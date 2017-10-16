Нелегкая профессия на хрупких плечах. Каково это – быть женщиной-дознавателем?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 15:23

Свой профессиональный праздник отмечают те, чью службу принято называть и опасной, и трудной. Двадцать пять лет исполняется спецподразделению дознания МВД. Кражи, грабежи, мошенничества, побои - эти специалисты расследуют преступления небольшой и средней тяжести, которые совершаются почти каждый день. Примечательно, что у сложной профессии - женское лицо. Какая она - женщина Шерлок Холмс?

Алина Чабан, Сергей Дьяков