ВРИО секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака представили однопартийцам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 14:34

На заседании Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака представили однопартийцам. Он сменил на посту Сергея Неверова, который занимал эту должность 7 лет и теперь избран руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе.

Временно исполнять обязанности Генерального секретаря партии Андрей Турчак будет до съезда, где партийцы рассмотрят его кандидатуру. Андрей Турчак поблагодарил всех за оказанное доверие. Андрей Турчак: «На самом деле, для меня сегодняшнее событие – это, по сути своей, возвращение домой. Я начинал вместе с вами в 2005 году. Многих из вас я знаю лично. Достаточно давно. Поэтому я думаю, что тот опыт, который я получил, работая в партии до назначения губернатором, тот опыт, который я получил за 8,5 лет работы на земле, он, безусловно, пригодится, будет полезен».

Надежда Прыгина