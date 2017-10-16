ВРИО секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака представили однопартийцам

На заседании Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака представили однопартийцам. Он сменил на посту Сергея Неверова, который занимал эту должность 7 лет и теперь избран руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе.
Временно исполнять обязанности Генерального секретаря партии Андрей Турчак будет до съезда, где партийцы рассмотрят его кандидатуру. Андрей Турчак поблагодарил всех за оказанное доверие. Андрей Турчак: «На самом деле, для меня сегодняшнее событие – это, по сути своей, возвращение домой. Я начинал вместе с вами в 2005 году. Многих из вас я знаю лично. Достаточно давно. Поэтому я думаю, что тот опыт, который я получил, работая в партии до назначения губернатором, тот опыт, который я получил за 8,5 лет работы на земле, он, безусловно, пригодится, будет полезен».
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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