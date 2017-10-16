В Великих Луках около воинского мемориального захоронения посадили декоративные ели

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 12:37

Декоративные ели теперь будут расти в Великих Луках около воинского мемориального захоронения. Деревья высадили депутаты-«единороссы» Гордумы и Псковского областного Собрания. Акция по благоустройству братского захоронения открыла в Великих Луках череду осенних субботников, которые официально стартуют сегодня.

Маленькие ёлочки уже придали мемориалу более торжественный вид. Со временем здесь появится красивая аллея в память о воинах, погибших в годы войны. Отмечу, что саженцы декоративных елей - подарок городу от депутата Государственной Думы Александра Козловского, который регулярно оказывает помощь в проектах по благоустройству.

Лариса Чурикова