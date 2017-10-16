logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Редкие монеты и уникальный сейф увидели псковичи в День открытых дверей в Банке России

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 16.10.2017 12:36

Редкие монеты, необычные купюры, уникальный дореволюционный сейф и многое другое смогли увидеть жители Пскова на экскурсии в Банке России. Только раз в год, в первую субботу октября центральный банк открывает свои двери абсолютно для всех. Гостям показали, где хранится ключ от сейфа - точнее старинный ключ от ещё уездного деньгохранилища.

А также продемонстрировали, как выглядят замки с секретом. В музее Банка собраны все деньги мира. Здесь же можно проследить историю банкнот. И узнать, как и с помощью чего кассиры считают крупные суммы. Это уже второй по счёту день открытых дверей в Банке России.

Алина Чабан

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк