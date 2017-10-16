Редкие монеты и уникальный сейф увидели псковичи в День открытых дверей в Банке России

Редкие монеты, необычные купюры, уникальный дореволюционный сейф и многое другое смогли увидеть жители Пскова на экскурсии в Банке России. Только раз в год, в первую субботу октября центральный банк открывает свои двери абсолютно для всех. Гостям показали, где хранится ключ от сейфа - точнее старинный ключ от ещё уездного деньгохранилища.
А также продемонстрировали, как выглядят замки с секретом. В музее Банка собраны все деньги мира. Здесь же можно проследить историю банкнот. И узнать, как и с помощью чего кассиры считают крупные суммы. Это уже второй по счёту день открытых дверей в Банке России.
Алина Чабан
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Октябрь 2017
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