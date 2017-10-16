В Пскове прошел открытый турнир по бодибилдлингу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.10.2017 12:35

Себя показать и мышцами помериться - в Пскове прошёл открытый турнир по бодибилдингу. Больше сорока спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгорода и Пскова показали, каким должно быть идеальное мускулистое тело. Залог красивого рельефа мышц - упорные и длительные тренировки, а также определённые диеты.

В турнире по бодибилдингу несколько номинаций. Спортсмены разделились по возрасту и весу. На сцене все мышцы тела участников турнира должны в буквальном смысле засиять. Жюри оценивает и мускулистый торс, и то, как у бодибилдера накачены ноги, и улыбку. Для этих ребят спортзал, можно сказать, второй дом. Организатором этого турнира стала Псковская федерация по бодибилдингу. Это одна из самых молодых федераций, она появилась летом. В планах, провести также и закрытые турниры Псковской области, только для спортсменов региона. По итогам соревнований, абсолютным победителем по бодибилдингу стал участник из Санкт-Петербурга.

Алина Чабан