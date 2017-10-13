logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

ВРИО губернатора Михаил Ведерников планирует в первую очередь ознакомиться с проблемами региона

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 13.10.2017 16:44

Временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представил сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Николай Цуканов. Высказал свои пожелания и напутствия, а также поблагодарил за проделанную работу Андрея Турчака. Михаил Ведерников, заверил что резких кадровых решений не будет, и призвал всех к эффективной работе.

Уверенной походкой Михаил Ведерников сегодня впервые зашел в актовый зал администрации Псковской области. Теперь здесь ему предстоит провести не одно заседание. В нашем регионе, признается, ни разу не был. Поэтому рассчитывает на поддержку как жителей области, так и своих новых коллег. Почти пять лет Михаил Ведерников был заместителем Полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. В семнадцатом году сменил его на Северо-Западный и курировал Калининградскую область. Поэтому особенности работы в приграничной области ему знакомы, отметил Полпред в СЗФО Николай Цуканов. Регионы во многом схожи. Это не простая экономическая и логистическая ситуация. Опыт Михаила Ведерникова, подчеркнул Николай Цуканов, будет востребован. Сейчас первоочередная задача - войти в бюджетный процесс и в курс региональных проблем.
Псковская область - не простой регион, отметил Николай Цуканов. Но за последние восемь лет удалось проделать большую работу. Команда Андрея Турчака реализовала немало проектов: строительство онкоцентра, новой школы в Пскове, реконструкция театра в областном центре и Великих Луках. Андрей Турчак, назначенный накануне исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России», пообещал оказать поддержку Михаилу Ведерникову в завершении всех проектов.
Михаил Ведерников отметил, что намерен выстраивать работу по принципу преемственности. Никаких резких кадровых решений не будет. И призвал коллег работать спокойно, но эффективно.

 

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин, Иван Лопаев

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк