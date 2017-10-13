ВРИО губернатора Михаил Ведерников планирует в первую очередь ознакомиться с проблемами региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 16:44

Временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представил сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Николай Цуканов. Высказал свои пожелания и напутствия, а также поблагодарил за проделанную работу Андрея Турчака. Михаил Ведерников, заверил что резких кадровых решений не будет, и призвал всех к эффективной работе.

Уверенной походкой Михаил Ведерников сегодня впервые зашел в актовый зал администрации Псковской области. Теперь здесь ему предстоит провести не одно заседание. В нашем регионе, признается, ни разу не был. Поэтому рассчитывает на поддержку как жителей области, так и своих новых коллег. Почти пять лет Михаил Ведерников был заместителем Полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. В семнадцатом году сменил его на Северо-Западный и курировал Калининградскую область. Поэтому особенности работы в приграничной области ему знакомы, отметил Полпред в СЗФО Николай Цуканов. Регионы во многом схожи. Это не простая экономическая и логистическая ситуация. Опыт Михаила Ведерникова, подчеркнул Николай Цуканов, будет востребован. Сейчас первоочередная задача - войти в бюджетный процесс и в курс региональных проблем.

Псковская область - не простой регион, отметил Николай Цуканов. Но за последние восемь лет удалось проделать большую работу. Команда Андрея Турчака реализовала немало проектов: строительство онкоцентра, новой школы в Пскове, реконструкция театра в областном центре и Великих Луках. Андрей Турчак, назначенный накануне исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России», пообещал оказать поддержку Михаилу Ведерникову в завершении всех проектов.

Михаил Ведерников отметил, что намерен выстраивать работу по принципу преемственности. Никаких резких кадровых решений не будет. И призвал коллег работать спокойно, но эффективно.

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин, Иван Лопаев