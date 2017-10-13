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Сергей Сукманюк и Игорь Потапов заявили, что об иске от роддома им ничего не известно

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.10.2017 16:41

Корреспонденты «Вести-Псков» сегодня связались с главврачом роддома Сергеем Сукманюком и руководителем облздрава Игорем Потаповым, но ни один из них не подтвердил опубликованной информации.

Игорь Потапов, Председатель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области: «Мне пока об этом ничего неизвестно. Медицинская проверка прошла, ещё не подписан акт. Я уже ответил на этот вопрос, мне ничего неизвестно».
Сергей Сукманюк, Главный врач псковского перинатального центра: «Ничего не могу прокомментировать, мне об иске никаком неизвестно. Никаких официальных бумаг, исковых я имею в виду, нет».

Кирилл Радион

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