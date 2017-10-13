Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 14 октября на телеканале «Россия 1» в 8.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:12

Смотрите на канале «Россия 1» в воскресенье в "Событиях недели" обзор правовых и криминальных новостей региона в рубрике "Вести. Дежурная часть. Псков": Более 200 протоколов за ночь: полицейские провели профилактический рейд в Пскове. Женщина убита на глазах своих детей. Кто он - предполагаемый злоумышленник? И профессиональный праздник тех, чью службу принято называть и опасной, и трудной: четверть века - спецподразделению дознания МВД.

Виктория Парфенова