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Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 14 октября на телеканале «Россия 1» в 8.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.10.2017 11:12

Смотрите на канале «Россия 1» в воскресенье в "Событиях недели" обзор правовых и криминальных новостей региона в рубрике "Вести. Дежурная часть. Псков": Более 200 протоколов за ночь: полицейские провели профилактический рейд в Пскове. Женщина убита на глазах своих детей. Кто он - предполагаемый злоумышленник? И профессиональный праздник тех, чью службу принято называть и опасной, и трудной: четверть века - спецподразделению дознания МВД.

Виктория Парфенова

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